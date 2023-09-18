Daha Adil Bir Dünya Mümkün konusu nedir? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı özeti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı dünyanın birçok ülkesinde yerel dilde satışta. Büyük ilgi gören Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı konusu ve özeti merak ediliyor. Daha Adil Bir Dünya Mümkün özet bilgileri ve Daha Adil Bir Dünya Mümkün konusu haberimizde...

Daha Adil Bir Dünya Mümkün konusu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı dünyanın birçok ülkesinde yerel dilde satışta. Büyük ilgi gören Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı konusu ve özeti merak ediliyor. Daha Adil Bir Dünya Mümkün özet bilgileri ve Daha Adil Bir Dünya Mümkün konusu haberimizde. İşte kitap hakkında detaylar...

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN KONUSU

Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor.

Kitapta BM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler de yer alırken, bu kapsamda "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi öneriliyor.

Konsey'in kıtaları, inançları, kökenleri ve kültürleri, mümkün olan en adil şekilde temsil edecek bir yapıya kavuşturulacak şekilde yeniden düzenlenmesinin çözüm ve küresel barışın tesisi için devrimsel bir adım olacağı belirtilen kitapta, bu kapsamda, Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5 yerine 20 olması teklif ediliyor.

Genel Kurul'un yetkilerinin artırıldığı, Güvenlik Konseyi'nin tek belirleyici olmadığı ve Genel Kurul'a hesap verebildiği bir yapıya kavuşturularak denge sağlanması gerektiği anlatılan kitapta, Konsey'de yer alacak 20 ülkenin Genel Kurul'dan seçilmesinin de alternatif çözüm olarak öne sürülebileceği ifade ediliyor.

Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabı, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınmış bir kitaptır.

"Dünya 5'ten büyüktür" felsefesiyle yola çıkan kitap dünyanın geleceğini etkileyecek alanlarda yalnız bu beş ülkenin insafına bırakılmasının doğru olmadığını belirtir. Kitap sürdürülebilir ve adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'e düşen görevlere değinir.

Kitapta; adaletsizlik, yolsuzluk, mülteci krizi, dünyanın Orta Doğu'da yaşananlara seyirci kalması, uluslararası terörizm ve İslamofobi başta olmak üzere küresel sorunlara değiniliyor.

Kitabın Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca dillerinde basımı bulunmaktadır.