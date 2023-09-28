Dağlık Karabağ resmiyette var mıydı? Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bitti mi?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da Azerbaycan'a ait ancak uzun yıllar Ermenistan işgali altında kalmış tarihi bölgedir. Arama motorlarında ise Dağlık Karabağ resmiyette var mıydı? sorusu araştırıldı.

Günümüzde Dağlık Karabağın bir bölümü 2020 Dağ l ık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan tarafından geri alınırken kalan kısmı Türk ve Rus barış güçleri denetimi altına alınmış ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşması ile Ermenistan hükûmeti yenilgiyi resmen kabul etmiştir. Peki, Dağlık Karabağ resmiyette var mıydı?

DAĞLIK KARABAĞ RESMİYETTE VAR MIYDI?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da Azerbaycan'a ait ancak uzun yıllar Ermenistan işgali altında kalmış tarihi bölge. Günümüzde Dağlık Karabağın bir bölümü 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan tarafından geri alınırken kalan kısmı Türk ve Rus barış güçleri denetimi altına alınmış ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşması ile Ermenistan hükûmeti yenilgiyi resmen kabul etmiştir.

Bölgede yaşayan Ermeniler genellikle Dağlık Karabağ'ı Artsakh, eski Ermenistan Krallığı'nın 10. eyaletinin adı olarak adlandırırlar. Urartu yazıtları (MÖ 9.-7. yüzyıllar) bölge için Urtekhini adını kullanır. Antik Yunan kaynakları bölgeyi Orkhistene olarak adlandırırdı.

Ayrılıkçı Ermenilerin Karabağ'da kağıt üstünde kurduğu ve dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ rejiminin liderliğini yapan Samvel Şahmaranyan, sözde cumhuriyetin varlığının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesini öngören kararnameyi imzaladı.

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni güçlerinin provokatif eylemlerinin ardından anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı grupları bölgeden çıkarmak amacıyla 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlatmıştı. 24 saat sonunda operasyon başarıyla tamamlanırken, bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Karabağ'daki sözde yönetim kendini feshetme kararı aldı.

TÜM SÖZDE KURUMLAR TASFİYE EDİLECEK

Sözde yönetimin başkanı Samvel Şahramanyan, Karabağ'daki sözde yönetimin varlığının 1 Ocak 2024'e kadar sona erdirilmesine ilişkin kararnameye imza attı. Kararname ile yılbaşından önce bütün sözde kurumların tasfiye edilmesi isteniyor.

HİÇBİR ÜLKE TANIMIYOR

Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Karabağ'ın işgalinden sonra 2 Eylül 1991'de kağıt üstünde kurumuştu. Bu sözde cumhuriyet, günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.