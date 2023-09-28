Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde, resmi olarak tanımayan bir yönetim tarafından idare edilen bölgenin lideri Samvel Şahmaranyan, 1 Ocak 2024'ten itibaren Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin resmi varlığının sona ereceğini belirten bir kararnameyi imzaladı. Peki, Dağlık Karabağ lağvedildi mi, lağvetmek ne demek, lağvedilme sebebi nedir? İşte detaylar…

Şahmaranyan'ın imzaladığı kararnameye göre, Dağlık Karabağ'ın bu tarihten itibaren bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığı sona erecek. Bu karar, bölgedeki siyasi ve coğrafi dinamikler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki, Dağlık Karabağ lağvedildi mi, lağvetmek ne demek, lağvedilme sebebi nedir? İşte detaylar…

DAĞLIK KARABAĞ LAĞVEDİLDİ Mİ?

Dünyada hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Samvel Şahmaranyan, sözde cumhuriyeti feshetti. Şahmaranyan'ın imzaladığı kararnameye göre sözde cumhuriyetin varlığı 1 Ocak 2024'te sona erecek. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni güçlerinin provokatif eylemlerinin ardından anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı grupları bölgeden çıkarmak amacıyla 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlatmıştı. 24 saat sonunda operasyon başarıyla tamamlanırken, bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Karabağ'daki sözde yönetim kendini feshetme kararı aldı.

Dağlık Karabağ cumhuriyeti bayrağı

DAĞLIK KARABAĞ LAĞVEDİLME SEBEBİ NEDİR?

Yönetimin başkanı Samvel Şahramanyan, Karabağ'daki yönetimin varlığının 1 Ocak 2024'e kadar sona erdirilmesine ilişkin kararnameye imza attı. Kararname ile yılbaşından önce bütün sözde kurumların tasfiye edilmesi isteniyor.

HİÇBİR ÜLKE TANIMIYOR

Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Karabağ'ın işgalinden sonra 2 Eylül 1991'de kağıt üstünde kurumuştu. Bu sözde cumhuriyet, günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

Dağlık Karabağ

KARABAĞ'DAN ERMENİSTAN'A GEÇENLERİN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ'dan Ermenistan'a geçenlerin sayısı 65 bini geçti. Ermeni siviller, Ermenistan'a dönmek için Dağlık Karabağ-Kornidzor sınır hattında geçişe devam ediyor.

LAĞVETMEK NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

"Lağvetmek" kelimesi, bir şeyi veya bir kurumu resmi olarak kapatmak veya sona erdirmek anlamına gelir. Örneğin, bir şirketi kapatmak, bir yasayı iptal etmek veya bir kurumu dağıtmak gibi durumlar "lağvetmek" terimiyle ifade edilebilir. Bu kelime, bir şeyin varlığını sona erdirmek veya ortadan kaldırmak için kullanılır.