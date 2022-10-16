2000'li yılların en sevilen gençlik dizisi Kavak Yelleri ile hafızamıza kazınan oyuncu Dağhan Külegeç, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı. Nişan fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Dağhan Külegeç'in nişanlısı kim? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Dağhan Külegeç nişanlısı kim? Dağhan Külegeç kiminle nişanlandı? Dağhan Külegeç sevgilisi kim? İşte detaylar...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Efe Kaygısız" karakteriyle kalplerde taht kuran Dağhan Külegeç, aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Dağhan Külegeç, sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından nişan fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Dağhan Külegeç'in nişanlısı kim? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Dağhan Külegeç nişanlısı kim? Dağhan Külegeç kiminle nişanlandı? Dağhan Külegeç sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

DAĞHAN KÜLEGEÇ NİŞANLISI KİM?

Ünlü oyuncu Dağhan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş'la aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Çiftin nişan haberini Dağhan Külegeç'in oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notu ile duyurdu.

DAĞHAN KÜLEGEÇ KİMİNLE NİŞANLANDI?

Ünlü oyuncu nişanlısıyla olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak üzerine "Söz, isteme, nişan" notunu düştü.