Ağrı Dağı'na tırmanmak için bir araya gelen yabancı turistler, kar, sis ve fırtınaya rağmen zirveye ulaştı. Tırmanış anlarında dağcılar zor anlar yaşadı ve bazıları gözyaşlarına boğuldu.

Dağcılar sis ve fırtınada Ağrı Dağı'na tırmandı: Yorulan turist gözyaşlarına boğuldu

AĞRI - Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler kar, sis ve fırtınaya rağmen zirve yaptı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. Tırmanış rehberi eşliğinde ilk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi. Tırmanış anlarının kaydedildiği görüntülerde dağcıların zor anlar yaşadığı ve bazılarının ağladığı görüldü.