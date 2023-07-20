Birçok farklı ülkeden gelen yabancı turistler, Ağrı Dağı'na tırmanarak zirvenin tadını çıkardı. Sis ve fırtına eşliğinde zirveye ulaşan dağcılar, kar üzerinde dans etti.

Dağcılar sis ve fırtınada Ağrı Dağı'na tırmandı

AĞRI Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler zirvede dans ederek zirvenin tadını çıkardı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. Tırmanış rehberi olan Erol Toprak eşliğinde İlk gün 3 bin 200'e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildiler. Büyük bir heyecan yaşayan dağcılar, dört mevsim boyunca erimeyen karın üzerinde birbirlerine sarılıp dans ettiler.