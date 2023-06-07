Dağcılar Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5 dağcı, bölgedeki dağların, turizm alanında tanıtılması ve bu anlamda bir farkındalık yaratmak amacıyla 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 5 dağcı, bölgedeki dağların, turizm alanında tanıtılması ve bu anlamda bir farkındalık yaratmak amacıyla 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 5 dağcı, Ağrı Dağı'ndan sonra, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesine tırmandı. Profesyonel dağcılar Nejdet Bozkurt, Adem Gül, İsmail Demir ve Reşit Adıgüzel, yer yer 4 metre kalınlığındaki kar kütlelerinin bulunduğu zirveye tırmanmak için günlük 10 saat süren tırmanış gerçekleştirdi. 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen tırmanışta dağcılara rehberlik yapan İskender Kahraman gelen dağcıların bölgenin doğasına hayran kaldıklarını söyledi. Kahraman, 3 gün süren faaliyetimizin 2'nci gününde zirve yaptık. Faaliyetimiz çor zordu, ama oranın doğası muazzamdı. Böyle olağanüstü bir coğrafyada efsane olan bir zirveye tırmanmak elbette çok heyecanlı ve güzeldi. Burası Türkiye'nin ikinci en yüksek dağı. Buraya tırmanmak insana ayrı bir heyecan veriyor. Amacımız, buradaki doğal güzellikleri turizm alanında dünyaya tanıtmak dedi.