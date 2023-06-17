Türkiye'de sadece Rize'de yaşayan dağ horozu için 18. Şenlik düzenlendi

KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türlerinden olan, Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için yurdun dört bir yanından gözlemciler, 18'inci Dağ Horozu Şenliği'ne katıldı.

KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türlerinden olan, Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için yurdun dört bir yanından gözlemciler, 18'inci Dağ Horozu Şenliği'ne katıldı. Sabahın ilk ışıkları ile yaylaya çıkan fotoğraf tutkunları, dağ horozunu gözlemledi, ötleğengiller familyasından nadir görülen 'çekirge kamışçını da Türkiye'de ilk kez fotoğraflandı.

İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Dağ Horozu Şenlikleri için İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, saat 05.30'da Sivrikaya köyüne bağlı Büyükyayla mevkisine çıktı. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleri ile araziyi tarayarak, dağ horozu aradı. Grup, yaylaya girer girmez fark edilen 4 dağ horozunun fotoğraflarını çekti.

'Çekirge kamışçını'nı fotoğraflayanlar arasında yer alan Çağan Abbasoğlu ise o anları anlatarak, "Güneş dağlardan doğmamışken 200 metre aşağıda ben sesini duydum. Çok uzaktan duyduğum sese içimden 'acaba' dedim. Sonra kuş susunca dağ horozunu gözlemlemeye devam ettik. Dağ horozunu çeker çekmez geri döndük. Kuş yine ötmeye devam ediyordu. Pek çok kişi ile 'çekirge kamışçını'nı fotoğraflayabildik" dedi.