Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Dağ Grup ve bağlı olduğu Dağ Holding hakkında çeşitli soruşturma ve operasyonlar dikkat çekiyor. Peki, Dağ Grup kimin, sahibi kimdir? Dağ Holding'e neden operasyon düzenlendi, suçlamalar neler? Dağ Grup operasyonunun detayları haberimizde...

DAĞ GRUP KİMİN?

Dağ Grup, İstanbul merkezli faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grup, özellikle tekstil, kuyumculuk ve kargo sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ancak, Dağ Grup'un yapısı ve sahibi hakkında kamuya açık kaynaklarda net bilgiler sınırlıdır.

DAĞ GRUP'UN SAHİBİ KİMDİR?

Yönetim açısından bakıldığında, Dağ Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dağ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ isimleri öne çıkmaktadır. Ancak bu kişilerin şirket üzerindeki tam yetki ve mülkiyet oranlarına dair net resmi bir veri kamuoyunda paylaşılmamıştır. Bazı sektörel kaynaklar, Dağ ailesinin şirket üzerindeki hakimiyetini işaret etse de, detaylı ve doğrulanabilir bilgi eksikliği mevcuttur.

Öte yandan, Dağ Grup ile bağlantılı olduğu belirtilen Dağ Holding'in sahibi ve yönetimi hakkında da benzer bir şeffaflık sorunu bulunmaktadır. Bu belirsizlikler, özellikle şirketin adı geçen operasyon ve soruşturmalarla anılması nedeniyle daha çok dikkat çekmektedir.

DAĞ HOLDİNG'İN SAHİBİ KİMDİR?

Dağ Holding, Dağ Grup bünyesinde yer alan ve holding çatısı altında farklı sektörlerde yatırımlar yapan bir yapı olarak bilinmektedir. Ancak, Dağ Holding'in kurumsal sahiplik yapısı ve hissedar bilgileri genel erişime kapalıdır.

Holding yönetiminde ismi geçen önemli kişiler arasında Mehmet Dağ ve Doğan Dağ gibi figürler yer almakla birlikte, bu kişilerin holdingdeki hisse oranları ve yönetsel yetkileri net bir şekilde açıklanmamıştır.

SAHİPLİK VE YÖNETİMDE ŞEFFAFLIK SORUNU

Dağ Holding ve bağlı şirketlerin sahiplik yapısındaki belirsizlik, şirketin özellikle suç örgütü faaliyeti ve tefecilik iddialarının soruşturulması sürecinde kamuoyunun merakını artırmıştır. Hukuki süreçler devam ederken, şirketin resmi web sitesi veya kayıtlarında bu bilgiler kısıtlı tutulmaktadır.

DAĞ GRUP OPERASYONU NEDEN DÜZENLENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dağ Grup'a yönelik operasyonların temel nedenleri suç örgütü faaliyetleriyle ilgilidir. Soruşturmanın kapsamı ve operasyon gerekçeleri aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir.

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA İDDİASI

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada Dağ Grup bünyesinde organize bir suç örgütünün faaliyet gösterdiği iddia edilmektedir. Bu örgütün, özellikle finansal piyasalarda yasa dışı yöntemlerle gelir elde ettiği ve bu gelirleri akladığı öne sürülmektedir.

TEFECİLİK SUÇLAMASI

Dağ Grup ve bağlantılı şirketlerin, POS cihazları kullanarak yasa dışı tefecilik faaliyeti yürüttükleri belirtilmiştir. 2023 Temmuz ayında Fatih'te düzenlenen operasyonlarda, 62 kişi gözaltına alınmış ve söz konusu tefecilik şebekesi detaylandırılmıştır.

SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA

Soruşturma raporlarına göre, Dağ Grup'un 1 milyar 300 milyon TL'yi aşkın yasa dışı gelir elde ettiği ve bu gelirleri çeşitli yöntemlerle akladığı tespit edilmiştir. Bu ciddi suçlamalar, operasyonların hız kazanmasına neden olmuştur.

6493 SAYILI KANUNA MUHALEFET

Operasyonun diğer bir nedeni de 6493 sayılı Kanuna aykırı hareket edilmesi iddiasıdır. Bu kanun, finansal piyasalarda düzenlemeler ve denetimler ile ilgilidir. Kanun ihlalleri, mali suçların temel unsurlarından biridir.