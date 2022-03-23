Daday Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Hasan Fehmi Taş Daday Belediyesi hangi partiden?

DADAY, KASTAMONU (Haberler.com) - Daday Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Daday BelediyeBaşkanı Hasan Fehmi Taş gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Daday Belediye kimdir? Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş hangi partili?

DADAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN FEHMİ TAŞ KİMDİR?

1957 yılında Daday'ın Elmayazı köyünde doğdu. İlk okulu Okluk Köyü İlkokulunda okudu. Orta öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Okulu'nda tamamladıktan sonra Kastamonu Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. 1979 yılında Mardin Kızıltepe'de öğretmenlik yapmaya başladı. Ordu Korgan, Kastamonu Merkez'de öğretmenlik yaptıktan sonra 19 yıl boyunca Daday'da öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2009 yılında öğretmenlikten istifa ederek Demokratik Sol Parti bünyesinde Daday Belediye Başkanlığına seçildi.2014 ve 2019 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde tekrar Daday Belediye Başkanı olarak seçildi ve 3. dönem olarak halen görevine devam etmektedir.

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