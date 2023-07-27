Dacia Spring vs Leapmotor T03: Hangisi daha iyi?

Bugün itibariyle Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili unvanı Leapmotor T03'ten alındı ve Dacia Spring'e verildi. Uzun zamandır konuşulan otomobil Dacia Spring Türkiye tanıtımının gerçekleşmesi ardından pazara giriş yaptı ve kullanıcılarla buluştu. Peki hangisi daha iyi: Dacia Spring mi yoksa Leapmotor T03 mü? İşte sizin için hazırladığımız karşılaştırma tablomuz ve haberimiz…

Bugün itibariyle Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili unvanı Leapmotor T03'ten alındı ve Dacia Spring'e verildi. Uzun zamandır konuşulan otomobil Dacia Spring Türkiye tanıtımının gerçekleşmesi ardından pazara giriş yaptı ve kullanıcılarla buluştu. Peki hangisi daha iyi: Dacia Spring mi yoksa Leapmotor T03 mü? İşte sizin için hazırladığımız karşılaştırma tablomuz ve haberimiz…

Dacia Spring vs Leapmotor T03!

Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye yollarına çıkan Leapmotor T03 ülkemize giriş yaptığına Türkiye'nin en ucuz sıfır kilometre otomobili unvanının sahibi oldu. İlerleyen süreçlerde merak edilen ve ilgi odağı olan otomobile bir rakibin daha çıkacağı haberi geldi. Türk kullanıcıları tarafından oldukça sevilen Dacia, en ucuz elektrikli otomobil olarak tanıttığı Spring modelini tanıttı. Bugünse Dacia Spring Türkiye'de satılmaya başlandı.

Karşılaştırmamız ilk olarak her iki aracında motor özelliklerinden başlayalım. Leapmotor T03 80 Kw motoru ile ön plana çıkıyor. Spring ise daha küçük ve şehir içi kullanımlara uygun olan 40 Kw gücünde bir motora sahip. Otomobillerin menzillerine geldiğimizdeyse Leapmotor T03 bizlere 417 kilometre bir menzil sunarken Spring 310 kilometre menzil sunuyor.

En uygun elektrikli otomobil Dacia Spring tanıtıldı!

Araçların tasarımlarına geldiğimizdeyse her ikisinin de gerçekten "otomobil" hissiyatı verdiğini belirtmemiz gerekir. Çokça sevilen Citroen Ami gibi elektrikli araçlarda "otomobil" hissiyatından ziyade daha çok moped vb. hissiyatlar alınıyor. T03 ve Spring ise tasarımları ve özellikleri sayesinde bu hissiyatı kırıyor.

Her iki otomobilde 4 cam otomatik, gerekli güvenlik ekipmanları, multimedya sistemleri, park sensörü ve Apple Car Play gibi özelliklere sahip. Ayrıca Dacia Spring bunlara ek olarak geri görüş kamerasına ve hız sabitleme özelliğine de sahip. Genel olarak her iki otomobilde donanım yönünden zengin diyebiliriz.

Fiyat kısmına geldiğimizdeyse Spring bir atak yapıyor. Spring 875 bin TL fiyat etiketine sahipken Leapmotor T03 995 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip. Peki siz hangi otomobili tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…