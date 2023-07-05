Dacia Spring Türkiye'de Yollara Çıkıyor

Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü Türkiye'de yollara çıkacak.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, dünya lansmanından bu yana büyük ilgi gören Dacia Spring, elektrikli ulaşımı sayısız kullanıcı için erişilebilir hale getirdi.

Yeni Dacia Spring, 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak "iddialı" fiyatıyla, ulaşılabilir elektrikli deneyimini şimdi de Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor.

Extreme donanımıyla satışa sunulacak Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoru, lansmana özel "Arduvaz mavi" renk seçeneği ve donanıma özel tasarım ögeleriyle 7 Temmuz'da Türkiye'de yollara çıkacak.