Dacia Spring Türkiye'de Yoğun İlgi Görüyor

Türkiye'nin en ulaşılabilir elektrikli modeli olarak lanse edilen Dacia Spring, satışa çıktığı 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 400 adet satıldı. Bu yıl 2 bin 500 adetlik satış hedefleniyor.

Türkiye'nin "en ulaşılabilir elektrikli modeli" olarak lanse edilen Dacia Spring, satışa çıktığı 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 400 adet satılırken, yoğun ilgi gören aracın bu yıl 2 bin 500 adetlik satışa ulaşmasının hedeflendiği bildirildi.

Dünya lansmanıyla beraber kısa sürede en popüler elektrikli modellerden biri haline gelen yeni Dacia Spring'in Türkiye lansman toplantısı Muğla'da gerçekleştirildi.

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, ay sonuna kadar geçerli olacak lansmana özel 875 bin TL'den satışa sunulan Dacia Spring, Türkiye'de yoğun ilgi gördü. 7 Temmuz'da satışa çıkan Spring yaklaşık 400 adet satılırken, bu yıl için ise yaklaşık 2 bin 500 adet satış hedeflendiği bildirildi.

-"Yeni Dacia Spring modelimizle birlikte 'Elektriklide sıra herkeste' diyoruz"

OYAK Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MAİS AŞ'nin Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Spring'in satışa sunulmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Otomotiv sektöründe her geçen gün elektrikli araç trendi daha da yükseliyor. Elektrikli otomobil deneyimini herkes için ulaşılabilir kılma hedefi ile yeni Dacia Spring'i kullanıcılarla buluşturduk. Satışa sunulduğu ülkelerde büyük bir ilgi görerek, elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan yeni Dacia Spring, bu vizyonunu Türkiye'ye de taşıdı. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, yeni Dacia Spring modelimizle birlikte 'Elektriklide sıra herkeste' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş, "Geniş iç hacmi ile sınıfının en yüksek bagaj hacimlerinden birisine sahip yeni Dacia Spring, 1 kWh ile ortalama 8 km menziliyle kullanıcılarına son derece düşük enerji tüketimi sunarken, kompakt boyutlarıyla da düşük maliyetli yüzde 100 elektrikli şehir otomobili ihtiyacını karşılıyor. Extreme donanımıyla satışa sunduğumuz Yeni Dacia Spring, güçlü ve outdoor imajıyla öne çıkıyor." bilgisini paylaştı.

Bir otomobilde olması gereken özellikleri, akıllı çözümlerle sunan Dacia markalarının satış başarılarıyla da dikkati çekmeye devam ettiğini belirten Çağdaş, "Dacia ile Türkiye'de hedefimiz olan 500 bin adetlik satış rakamına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dacia'nın ülkemizde geldiği nokta ve başarı, marka felsefesinin Türkiye tüketicisinin beklentileriyle ne kadar örtüştüğünü gözler önüne seriyor." açıklamasında bulundu.

WLTP şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor

Öte yandan toplantıda verilen bilgilere göre, yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor. 65 hp/48 kW güce sahip olan yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor.

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80'e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.