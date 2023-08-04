Dacia Spring Fiyatı ve Diğer Dacia Modellerinin Fiyat Listesi Güncellendi

Dacia Spring'in satışa çıkmadan zam yemesiyle birlikte Dacia modellerinin fiyat listesi güncellendi. Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan Dacia Spring'in fiyatı ve diğer modellerin güncel fiyatları haberimizde.

Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurulan ve birkaç gün önce tanıtımı yapılan Dacia Spring daha satışa başlamadan zam yedi. Renault'un yan markası olarak kullanıcılarla buluşan Dacia, Ağustos ayı için fiyat listelerini güncelledi. Artan kur karşısında yapılan her fiyat listesi güncellemesi beraberinde yeni zamları da getiriyor. Ancak şaşırtıcı olan birkaç gün önce fiyatı açıklanan Dacia Spring'in de zamdan etkilenmiş olması. İşte Dacia Spring fiyatı ve diğer Dacia modellerinin fiyat listesi detayları…

Yeni zam haberine rağmen Türkiye'nin hala en ucuzu! Dacia Spring fiyatı

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de oldukça ilgi gören Dacia Spring uygun fiyatı ve elektrikli olması ile ön plana çıkıyor. Dacia ailesinin ilk elektrikli otomobili olmasının yanı sıra Türkiye ve Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili de olması en çok satanlar listesinde birinci sıraya kolaylıkla çıkma beklentisi doğuruyor. Ancak Spring piyasaya yeni sürülmüşken zam yedi. İşte Dacia modelleri güncel fiyat listesi ve Dacia Spring güncel fiyat listesi:

Dacia Sandero

Essential Tce 90 bg CVT890.000 ?

Dacia Sandero Stepway

Essential Stepway Tce 90 bg874.000 ?Essential Stepway Eco-G 100 bg908.000 ?Essential Stepway Tce 90 bg CVT920.000 ?Expression Stepway Tce 90 bg CVT971.000 ?Extreme Stepway Tce 90 bg CVT1.001.000 ?

Dacia Duster

Essential TCe 90 bg985.000 ?Essential ECO-G 100 bg1.028.000 ?Expression ECO- G 100 bg1.043.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×21.082.000 ?Essential TCe 150 bg EDC1.084.000 ?Essential TCe 150 bg 4×41.155.000 ?Journey TCe 150 bg EDC1.176.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×41.245.000 ?Extreme TCe 150 bg EDC1.212.000 ?

Dacia Spring

Extreme Electric 65 bg969.000 ?

Türkiye'nin en ucuz elektriklisi satışa çıktı: Dacia Spring fiyatı ve özellikleri!

Dacia Jogger

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu1.034.000 ?Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu1.048.000 ?Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu1.054.000 ?Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu1.069.000 ?Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu1.105.000 ?Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu1.120.000 ?

Peki siz yeni Dacia Spring fiyatı ve Dacia genel fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz?