Dacia Jogger Türkiye satış fiyatı revize edildi
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28 Kasım’da satışa sunulacak Dacia Jogger’ın hafta başında açıklanan fiyatları, ÖTV matrah güncellemesi kararının ardından aşağı yönlü revize edildi.
28 Kasım'da satışa sunulacak Dacia Jogger'ın hafta başında açıklanan fiyatları, ÖTV matrah güncellemesi kararının ardından aşağı yönlü revize edildi.
Jogger'ın farklı versiyonlarını etkileyen kararla birlkte lansmana özel başlangıç fiyatı 545 bin TL'ye geriledi.
Kaynak: Carmedya.com / Otomobil