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Dacia Jogger Türkiye satış fiyatı revize edildi

Otomobil Haberleri

Dacia Jogger Türkiye satış fiyatı revize edildi

28 Kasım’da satışa sunulacak Dacia Jogger’ın hafta başında açıklanan fiyatları, ÖTV matrah güncellemesi kararının ardından aşağı yönlü revize edildi.

28 Kasım'da satışa sunulacak Dacia Jogger'ın hafta başında açıklanan fiyatları, ÖTV matrah güncellemesi kararının ardından aşağı yönlü revize edildi.

Jogger'ın farklı versiyonlarını etkileyen kararla birlkte lansmana özel başlangıç fiyatı 545 bin TL'ye geriledi.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

Dacia ÖTV Otomobil Haberler

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