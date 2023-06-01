Dacia Jogger, Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında finalist

Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör, Jogger modelinin herkes için ulaşılabilir mobilite sunma felsefesinin yansıması olduğunu belirtti. Jogger, Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın Lansmanı kategorilerinde yarışıyor. Dacia Pazarlama Direktörü Haluk Mocuk ise Jogger modelini işlevsellik açısından İsviçre Çakısı'na benzetti.

Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör, "Jogger, Dacia markasının herkes için ulaşılabilir mobilite sunma felsefesinin çok güzel bir yansıması ve bir otomobilde gerçekten olması gereken özellikleri, akıllı çözümlerle sunan bir fiyat performans modeli." dedi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez gerçekleştirilecek " Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimlerinin finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından finalist markalar, aday modellerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Dacia, Jogger modeli ile "Yılın Otomobili" kategorisinin yanı sıra Iğdır'daki Tuzluca Mağaralarında düzenlenen tanıtım toplantısı ile de "Yılın Lansmanı" kategorisinde yarışıyor.

Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, Jogger, geçen yılın kasım ayındaki lansman organizasyonu ile Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğince (ODMD) "Yılın Lansmanı" ödülüne layık görüldüğünü anımsattı.

"Jogger neden Yılın Otomobili olmalı?" sorusunu yanıtlayan Güngör, "Jogger bizim için öncelikle Dacia'nın yeni marka geçişinin modeli. Jogger, Dacia markasının herkes için ulaşılabilir mobilite sunma felsefesinin çok güzel bir yansıması. Joger, Dacia markasının herkes için ulaşılabilir ve bir otomobilde gerçekten olması gereken özellikleri, akıllı çözümlerle sunan bir fiyat performans modeli." ifadelerini kullandı.

-"Jogger'ı bir ' İsviçre Çakısı' olarak tabir ediyoruz"

Dacia Pazarlama Direktörü Haluk Mocuk ise Jogger modelini işlevsellik açısından İsviçre Çakısı'na benzettiklerini dile getirdi.

Mocuk, "Yani Jogger'ı özetle tamamlamak için bu tabiri kullanmıştık. Gerçekten çok yönlülüğüyle, üç otomobilin en iyi özelliklerini barındırmasıyla ve müşterilerimizin gerçekten odaklanmış oldukları temel ihtiyaçları sade ve havalı bir şekilde olması gereken makul fiyatlarla buluşturmasıyla adeta çok yönlü ve bir İsviçre Çakısı olarak tabir etmiştik. Gerçekten de o hep birlikte katıldığımız müthiş lansmandan sonra Jogger müşterilerimizden de bu beğeniyi kazandığını, hedeflemiş olduğu kitleye ulaştığını görüyoruz. Bu bizi çok memnun ediyor." diye konuştu.

Kasım ayından bu yana yaklaşık 2 bin 500 adet Jogger satışı gerçekleştirdiklerini bildiren Mocuk, "MPV segmentinden yüzde 90'lık pay almasının yanı sıra yedi koltuklu segmentten yüzde 60 pay alması da Jogger'ın temel hedefleriyle müşterilerin beklentilerinin örtüştüğünün en güzel göstergesi oldu. Jogger modeli bizim için çok önemli. Umarız yarışmada en iyi sonucu elde eder." dedi.