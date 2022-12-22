Dacia Jogger'a hibrit dopingi

Dacia'nın tarihindeki ilk hibrit motora sahip olan Jogger Hibrit 140, Türkiye'de Nisan ayında kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Kısa süre önce ülkemizde satışa sunulan Jogger, Hibrit 140 motoruyla birlikte gelecek olan otomatik şanzıman seçeneğiyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Dacia'nın yedi kişilik aile otomobili Jogger, satışa sunulduğu ülkelerde şimdiye kadar 83 bin adedin üzerinde sipariş ve 51 bin adedin üzerinde satışla büyük bir başarı yakaladı. Bir yıldan kısa bir süre içinde Jogger, SUV sınıfı hariç C-segmentinde perakende müşterilerinin en çok tercih ettiği ikinci otomobil oldu.

Jogger müşterilerinin üçte ikisi, ECO-G 100 motoru tercih ederken, müşterilerin üçte ikisi en yüksek donanım seviyesini tercih etti.

Dacia Jogger Hibrit 140 Nisan'da Türkiye'de

Nisan ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanan hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hibrit 140, Romanya Mioventi fabrikası'nda üretiliyor olacak ve markanın elektrikliye geçiş süreci açısından çok büyük öneme sahip.

Model mevcut gövde renklerine ek olarak, hibrit modele özel mineral gri rengiyle kullanıcılara sunulacak. Jogger Hibrit 140, hem şehir hayatı hem de outdoor etkinlikleri için uygun, geniş, çok amaçlı bir otomobil arayan ailelere ve diğer kullanıcılara hitap edecek.

Yeni versiyon aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak. Sessiz, yumuşak, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunacak olan model, yüksek tork değeriyle anlık hızlanma gibi avantajlarla geliyor.

Çok amaçlı aile aracı

Bir Station Wagon'un uzunluğu, bir MPV'nin genişliği ve bir SUV'nin karakteri gibi özellikleri bünyesinde birleştiren Jogger, yeni hibrit versiyonunda da sürüş özelliklerini yükleme alanını koruyor.

Dacia Jogger, henüz geliştirme aşamasında iken hibrit motor ve batarya entegrasyonu göz önünde bulundurularak tasarlandı. Batarya, aynı zamanda ECO-G 100 versiyonunda LPG deposunun da yer aldığı stepne bölmesinde, araç zemininin altına bulunuyor.

Jogger Hibrit 140, motor frenini güçlendirirken rejeneratif fren işlevini artıran B moduna sahip bir otomatik şanzımanla yollara çıkıyor. Bu modun kullanılması, şehir içi kullanımda sürüş konforunu artırırken daha fazla enerji geri kazanımı da sağlıyor. Sürücü bu işlev sayesinde fren pedalı kullanımını azaltabiliyor.

Araç kendine özgü 7 inçlik gösterge paneline sahip. Sürücünün tercihine bağlı olarak kişiselleştirebildiği ekran, bataryanın şarj seviyesi, kalan menzil ve enerji akışı gibi temel bilgileri gösteriyor. Jogger Hibrit 140 ayrıca daha fazla konfor için standart olarak bir elektrikli park freni, kapalı eşya gözü ve bir kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile donatılıyor.

Hibrit 140

Jogger ile birlikte hibrit motor Dacia ürün gamına giriş yapıyor. Hibrit güç-aktarma sistemi ve 140 bg toplam sistem gücüyle Jogger ürün gamında en iyi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini sunuyor. Sistem, kendini kanıtlamış ve Renault Grubu'nda yaygın olarak kullanılan bir teknolojiden yararlanıyor. 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor (bir 50 bg motor ile birlikte yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzıman olmak üzere gelişmiş bir çözümden oluşuyor.

Fren enerjisi geri-kazanım sistemiyle 1,2 kW saat (230V) kapasiteli bataryanın yüksek enerji geri-kazanım seviyesi kadar otomatik şanzımanın verimliliği de şehir içi kullanımlarının yüzde 80'inde tamamen elektrikli sürüş, benzer kullanım koşullarında içten yanmalı bir motora kıyasla yüzde 40'a kadar daha fazla yakıt ekonomisi gibi önemli kullanım avantajlarını beraberinde getiriyor.

Jogger'ın ilk hareket anındaki tamamen elektrikli çekişi ve otomatik şanzımanı, araca konforlu ve sürüşü kolay bir yapı kazandırarak enerji performansını artırıyor.

Sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor ve farklı bir hibrit deneyim yaratıyor. Jogger Hibrit 140, WLTP ortalama çevriminde 900 km'nin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Modelde batarya sekiz yıl veya 160 bin km garantisi ile sunuluyor.

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