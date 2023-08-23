Dacia, Jeep'e karşı kılıçlarını çekti

Dacia, Avrupa'daki Jeep'in tahtını ele geçirmek için yeni modeli Duster ile mücadele edecek. Dacia'nın hızla büyüyen müşteri kitlesi, bu savaşın zorlu olacağını gösteriyor.

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia geride bıraktığımız birkaç yıl içerisinde ciddi atılımlar ile sahnedeydi. Bununla birlikte pazar ve müşteri kitlesini de genişleten marka en sonunda Avrupa yollarındaki diğer markalara karşı kılıç çekti. Bu markalardan biri de Amerikalı Jeep. Peki bu savaşın galibi kim olacak? Dacia ve Jeep'in potansiyeli ne kadar? İşte detaylar…

Dacia kılıçlarını Jeep'e karşı çekti!

Son yıllarda vites yükseltmesi ile piyasada bilinirliği ve müşteri kitlesi artan Dacia en sonunda bombayı patlattı diyebiliriz. Şirket içerisinde bulunduğu Renault Grubu'ndan da hızlı davranarak en uygun fiyatlı elektrikli otomobil konsepti ile Spring'i üretti. Avrupa içindeyse Dacia satışları çok büyük oranda artış gösterdi.

Türkiye'de özellikle Duster ile bilinen marka en çok satan SUV'lar listesinde de ilk 5 içerisinde yer alıyor. Avrupa'da da güzel satış rakamlarına ulaşan Romanya asıllı Fransız markası şimdiyse gözünü Avrupa'daki Jeep'in tahtına dikmiş durumda. Marka Avrupa içerisinde şu an rakibi olmayan Jeep'i, Duster modeli ile avlamak istiyor.

Türkiye'nin en ucuz elektriklilerini kıyasladık: Dacia Spring vs Leapmotor T03!

Renault Grubu'nun tasarım patronu Laurens van den Acker, Autocar dergisine vermiş olduğu röportajda Dacia'nın yeni hedeflerini değerlendirdi. Satışların her geçen gün daha iyiye gittiğini ve tırmanışın devam edeceğini belirten Acker açıklamasının devamında Jeep'in Avrupa pazarında rakipsiz kaldığını belirtti. Bu sebeple 2024 yılında yeni modeli üretilecek olan Duster'a ciddi bir görev verdiklerini bu görevinde Jeep'i tahtından etmek olduğunu belirtti.

Yenilenen kasasıyla 2024 yılında Türkiye'de üretilecek olan Duster için bu görev ne kadar kolay olacak orasını henüz bilmiyoruz. Fakat Dacia'nın her geçen gün artan müşteri kitlesini göz önüne aldığımızda iki taraf için de zor bir mücadele olacağını görebiliyoruz.