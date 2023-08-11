Dacia Duster 2023 Model Yılı Fiyatları ve Özellikleri

Dacia Duster, uygun fiyatlı SUV konsepti ve teknik özellikleriyle dikkat çeken bir otomobil. Son zamdan sonra fiyatları artan Dacia Duster'ın 2023 model yılı fiyatları merak konusu.

Dacia Duster, 2010 yılından bu yana otomotiv sektöründe önemli satış rakamlarına imza attı. Uygun fiyatlı SUV konseptinin yanı sıra teknik özellikleriyle sürücülerin beğenisini kazanan model, son dönemde gelen zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Model kısa bir süre önce bir kez daha zamlandı. Peki Dacia Duster 2023 model yılı fiyatları ne durumda?

Dacia Duster 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.

Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.

Renault Megane 2023 fiyat listesi

SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.

Essential TCe 90 bg985.000 ?Essential ECO-G 100 bg1.028.000 ?Expression ECO- G 100 bg1.043.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×21.082.000 ?Essential TCe 150 bg EDC1.084.000 ?Essential TCe 150 bg 4×41.155.000 ?Journey TCe 150 bg EDC1.176.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×41.245.000 ?Extreme TCe 150 bg EDC1.212.000 ?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster 2023 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.