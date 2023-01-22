Dacia'dan Avrupa'da rekor pazar payı

Dacia 2022 yılında küresel çapta 573 bin 800 adetlik araç satış rakamına ulaştı ve 2021 yılına göre yüzde 6,8 büyüme kaydetti.

Dacia 2022 yılında küresel çapta 573 bin 800 adetlik araç satış rakamına ulaştı ve 2021 yılına göre yüzde 6,8 büyüme kaydetti.

Marka ayrıca 2022'de önemli bir kilometre taşına ulaştı ve 2004'ten bu yana dünya genelinde 8 milyonuncu aracını sattı.

Dacia, 2022 yılında perakende binek otomobil satışlarının yüzde 7,6'sı ile Avrupa'da rekor bir pazar payına ulaştı ve üst üste ikinci yıl konumunu güçlendirmeye devam etti (2021'de yüzde 6,2'lik bir pazar payı elde etmişti). Marka aynı zamanda Avrupa'da toplam araç satışlarında yüzde 3,7 (2021'e göre 0,5 puan artış) ve binek otomobil satışlarında yüzde 4,2 (2021'e göre 0,7 puan artış) rekor bir pazar payına ulaştı.

Şirket Fas'ta lider konumunu korumakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa pazarındaki yüzde 4'lük daralmaya rağmen binek otomobil satışlarını yüzde 15,4 artırarak, konumunu güçlendirmeye devam etti.

Markanın en büyük pazarı olan Fransa'da 2022 yılında 130 bin 800 adet Dacia binek otomobil satıldı. Bu, pazardaki yüzde 7,8'lik düşüşe rağmen 2021 yılına göre yüzde 4,5'lik bir artış anlamına geliyor. Bu performans, Dacia'nın pazar payını bir puan artışla yüzde 8,6'ya yükseltti ve markayı binek otomobil pazarında ilk kez üçüncü sıraya yükseltti. Dacia, perakende satışlarında 1,3 puan artışla yüzde 15,8 pazar payı elde etti. Bu da 2022 yılında her altı perakende müşteriden birinin Dacia'yı seçtiği anlamına geliyor.

Dacia, C segmenti araçların hakim olduğu Almanya pazarında, şimdiye kadarki en güçlü performansını sergiledi ve perakende müşterilere satılan 60 bin 300 araçla satışlarında yüzde 50 artış sağladı. Dacia, bu başarısı ile bazı köklü markaları geride bırakarak perakende pazarında altıncı sırada yer aldı.

Şirket, Türkiye'de de yükselişini sürdürerek 2021 yılına göre yüzde 30 daha fazla binek otomobil sattı ve 2021 yılına göre 1,1 puan artışla yüzde 6'nın üzerinde bir pazar payına ulaştı.

Dacia, İtalya'daki yüzde 9,7'lik pazar düşüşüne rağmen 2021 yılında yüzde 9,2 artışla 67 bin 300 binek otomobil satarak İtalya pazar payını arttırdı. Binek otomobil pazar payı (%5,1) 2021 yılına göre 0,9 puan arttı. Dacia, perakende müşterilerine yapılan satışlarda bir sıra yükselerek dördüncü sıraya yükseldi ve yüzde 8,3'lük bir pazar payına ulaştı (2021'e göre 2 puan artış).

İspanya pazarında ise Dacia, yüzde 5,3'lük daralmaya rağmen 2021 yılına göre yüzde 2,7 artışla 37 bin 800 binek otomobil satışı gerçekleştirdi. 2021 yılına göre 0,4 puan artışla binek otomobil satışlarından yüzde 4,7 pazar payı aldı. Dacia, perakende müşterilerine yapılan satışlarda yüzde 8,1'lik bir pazar payına (2021'e göre 0,6 puan artış) ulaşarak dördüncü sırada yer aldı.

Dacia, İngiltere'de, pazardaki yüzde 2'lik düşüşe rağmen 2021 yılında yüzde 55'lik bir büyümeyle satış hacmini iki kattan fazla arttırdı. Markanın perakende pazar payı 2021 yılındaki yüzde 2,0'den yüzde 3,1'e çıkarak Dacia'yı 13. sıraya (beş sıra artış) yerleştirdi.

Diğer pazarlar da Dacia'nın 2022 yılı performansına katkı sağladı. Marka, Romanya'da 2021 yılına göre 2 puan artışla binek otomobil satışlarının yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Dacia, Portekiz ve Belçika'da perakende müşterilere yapılan satışlarda en üst sırada yer aldı.

Doğu Avrupa'ya bakıldığında, Baltık ülkeleri, Slovakya ve Çekya'da binek otomobil satışları yüzde 30'un üzerinde arttı.

Dört ana model içeren güçlü bir ürün gamı

Dacia, 2021 yılında Sandero, Spring ve Duster ve 2022 yılında Jogger olmak üzere 15 aydan kısa bir sürede dört yeni model pazara sundu. 2022 sonu itibariyle dört modelin her biri Dacia'nın yeni görsel kimlik stratejisi ile yollara çıkmaya başladı. Buna yeni renklerle beraber sağlamlığı ve yalınlığı çağrıştıran zincirin halkaları gibi birbirine bağlı minimalist D ve C harflerini içeren yeni Dacia amblemi dahil.

Her model, Dacia'nın 2022 yılı büyümesine katkı sağladı. 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 1,2'lik artışla 229 bin 500 adet Sandero satıldı. Sandero, art arda altı yıl boyunca Avrupa perakende pazarında en çok satan model ve tüm satış kanallarında Avrupa'da en çok satan ikinci binek otomobil oldu.

Duster, 2018 yılından bu yana Avrupa perakende SUV pazarındaki liderliğini korudu ve Avrupa perakende pazarında Sandero'nun ardından en çok satan ikinci araç oldu. 2022 yılında tüm pazarlarda, 2021 yılına göre yüzde 5,8'lik bir artışla 197 bin 100 adet sattı. 2010'daki lansmanından bu yana 2 milyondan fazla Duster satıldı.

2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 75 artışla 48 bin 900 adet tamamen elektrikli Spring satıldı. Spring, 2021 yılındaki lansmanından bu yana 100 binden fazla müşteri kazandı. Bunların dörtte üçü perakende müşterisi. Spring, Avrupa perakende pazarının en çok satan elektrikli araçların biri.

2022 yılında, satışa sunulduğu ilk senede Jogger 56 bin 800 adet satıldı. Bu başarı, modeli Avrupa perakende pazarında satılan SUV olmayan C segmenti araçlar arasında ikinci sıraya yerleştirdi.

Dacia müşterilerinin yüzde 70'inden fazlası en donanımlı versiyonları seçiyor

Her üç Dacia müşterisinden biri ve Jogger müşterilerinin yüzde 58'i, eşdeğer bir benzinli motordan ortalama yüzde 10 daha az CO2 emisyonu salınımına (118 g CO2/km) sahip çift yakıtlı benzinli/LPG'li ECO-G 100 versiyonunu tercih ediyor. Araç, iki deposu dolu olduğunda 1000 km'nin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

Elektrikli ulaşıma gerçek bir çözüm olarak sunulan Spring, perakende pazarında ilk kez elektrikli araç alacak olan müşterilerin yüzde 93'ü tarafından tercih ediliyor.

2023 hedefleri

Ocak ayının başından bu yana, ürün gamının tamamı yeni Dacia marka kimliği ile sergileniyor. Marka, elektrikli araç ürün gamını genişleterek ivmesini sürdürüyor. Dacia'nın ilk hibrit otomobili olan Jogger Hybrid 140, pazardaki en erişilebilir 7 kişilik hibrit aile otomobili olmayı hedefliyor. Renault teknolojisi ile donatılan Jogger Hybrid 140, debriyajsız otomatik şanzıman sistemine sahip ve 108 g/km'den başlayan CO2 emisyonlarıyla müşterilere güç, konfor ve yakıt verimliliği sunuyor. Yeni (65 hp/48 kW) Electric 65 motorla donatılan Spring, daha fazla güç sunuyor ve daha iyi hızlanma performansı sağlıyor. Spring Extreme 65 Türkiye'de 2023 yılının üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Dacia, 2022 yılının başından bu yana bayi ağını yeni marka kimliğine uygun olarak yeniliyor. Bu proje, satış noktalarının görünürlüğünü ve cazibesini artırmayı ve işlevsel, esnek ve çevreye duyarlı yeni bir iç mekan ortamı yaratmayı amaçlıyor. 2023'te bu dönüşümün hızlanarak devam edeceği belirtiliyor.

Dacia Pazarlama, Satış ve Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Martinet, Dacia'nın Avrupa satış adedi ve pazar payı rakamlarının 2022'de rekor seviyelere ulaştığını belirterek; " Markamızın sergilemiş olduğu başarılı performans, müşteri gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan doğru ürün stratejimizin göstergesidir. 2023'te elektrikli araç ürün gamımızı genişleterek bu ivmeyi artıracağız. Ayrıca Dacia'nın müşterilerine yalın ve paranın karşılığını en iyi şekilde veren ürünler sunma yaklaşımını da korumaya devam edeceğiz" dedi.