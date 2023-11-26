Dacia 2023 Fiyat Listesi Açıklandı

Otomotiv pazarının başarılı oyuncusu Dacia'nın 2023 fiyat listesi açıklandı. En uygun fiyatlı modelin yeni Sandero Stepway olduğu belirtilirken, diğer modellerin fiyatları da detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Dacia, ülkemizde en çok satan markalardan biri. Maalesef son yıllarda yaşanan küresel çip krizi ve döviz kuru gibi birçok nedenden dolayı sektörün geneliyle birlikte zam akımına katılsa da günümüz standartları dikkate alındığında halen uygun fiyatlı bir fiyat politikasını benimsiyor. Peki 2023 itibariyle Dacia modellerinin fiyat listesi ne durumda? İşte Dacia fiyat listesi!

Dacia 2023 fiyat listesi

Dacia'nın 2023 fiyat listesine bir göz attığımızda en uygun fiyatlı modelin yeni Sandero Stepway olduğunu söyleyebiliriz. Tabii üst donanım paketleriyle bu fiyat seviyesi yukarılara çıksa da başlangıcın 874 bin TL olduğunu belirtelim.

İşte tüm Dacia modellerinin 2023 fiyatları:

Yeni Sandero

Essential Tce 90 bg CVT890.000 ?

Opsiyonlar

EssentialArka park sensörü4.500 ?Özel Renk6.500 ?Metalik Renk6.500 ?Yedek Lastik6.000 ?

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Sandero Stepway

Essential Stepway Tce 90 bg874.000 ?Essential Stepway Eco-G 100 bg908.000 ?Essential Stepway Tce 90 bg CVT920.000 ?Expression Stepway Tce 90 bg CVT971.000 ?Extreme Stepway Tce 90 bg CVT1.012.000 ?

Opsiyonlar

EssentialMedia Display (8¨ Multimedya sistemi, Bluetooth, Apple CarPlay)15.250 ?Metalik Renk6.500 ?Yedek Lastik6.000 ?Arka park sensörü4.500 ?ExpressionSürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü9.500 ?16¨ Alüminyum Jantlar12.000 ?Teknoloji Paketi: Yüksek konsol, Elektrikli park freni20.750 ?Metalik Renk6.500 ?Elektrikli Cam Tavan38.000 ?Yedek Lastik6.000 ?Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay7.000 ?ExtremeNavigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, Apple CarPlay7.000 ?Elektrikli Cam Tavan38.000 ?Metalik Renk6.500 ?Konfor Paketi: Yüksek konsol, elektrikli park freni, kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü30.250 ?Yedek Lastik6.000 ?

Yeni Duster

Essential TCe 90 bg899.000 ?Expression ECO-G 100 bg1.074.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×21.114.000 ?Essential TCe 150 bg EDC1.116.000 ?Essential TCe 150 bg 4×41.190.000 ?Journey TCe 150 bg EDC1.211.000 ?Essential Blue dCi 115 bg 4×41.282.000 ?Extreme TCe 150 bg EDC1.253.000 ?

Opsiyonlar

Essential16¨ Alüminyum jantlar14.000 ?Metalik Renk7.000 ?Yedek Lastik7.500 ?ExpressionIsıtmalı ön koltuklar7.500 ?Özel Renk7.000 ?Metalik Renk7.000 ?Navigasyon7.500 ?JourneyEller Serbest Dacia Kart Sistemi9.500 ?Isıtmalı ön koltuklar7.500 ?Özel Renk7.000 ?Yedek Lastik7.500 ?Metalik Renk7.000 ?360° Kamera13.000 ?ExtremeIsıtmalı ön koltuklar7.500 ?Yedek Lastik7.500 ?Özel Renk7.000 ?Metalik Renk7.000 ?17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar2.000 ?

Spring

Extreme Electric 65 bg969.000 ?

Opsiyonlar

ExtremeYedek Lastik5.500 ?Mod 2 Ev Tipi Şarj Kablosu (AC)16.000 ?

Yeni Jogger

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu1.034.000 ?Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu1.048.000 ?Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu1.054.000 ?Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu1.069.000 ?Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu1.105.000 ?Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu1.120.000 ?

Opsiyonlar

EssentialArka Park Sensörü4.500 ?Özel Renk7.000 ?Metalik Renk7.000 ?Yedek Lastik7.500 ?ExpressionNavigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör6.500 ?Sürüş Destek Paketi: Kör nokta uyarı sistemi ve Ön park sensörü9.500 ?Teknoloji Paketi: Yüksek konsol ve Elektrikli park freni20.750 ?Özel Renk7.000 ?Yedek Lastik7.500 ?16¨ Alüminyum Jantlar15.750 ?Metalik Renk7.000 ?Eller Serbest Dacia Card sistemi9.500 ?ExtremeIsıtmalı ön koltuklar7.500 ?Navigasyon Paketi: Navigasyon sistemi, ilave 1 adet USB, ilave 2 adet Hoparlör6.500 ?Özel Renk7.000 ?Konfor Paketi: Kör nokta uyarı sistemi, Ön park sensörü, Yüksek konsol ve Elektrikli park freni30.250 ?Metalik Renk7.000 ?Yedek Lastik7.500 ?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia 2023 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.