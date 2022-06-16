D8 ülkeleri hangileri? D-8 nedir, açılımı ne? D-8 'de kimler var, hangi ülkeler üyedir? Türkiye D-8'e üye mi?

D8 ülkeleri kimlerdir? Gelişen 8 ülke hangisidir? D-8 nedir? D-8 'de kimler var, hangi ülkeler üyedir? Türkiye D-8'e üye mi? D8 İngilizce'si ne demek?

D-8 NEDİR?

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ya da D-8 (İngilizce: D-8 Organization for Economic Cooperation), sekiz üye ülkeden oluşan bir uluslararası kuruluştur. Bu ülkeler Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye olup 54. Türkiye Hükûmeti Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir organizasyondur. D-8 içinde yer alan ülkeler, aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü'nün de üyeleridir. D-8 üyeleri tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz etmektedirler.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen altıncı D-8 zirvesinde D-8 Daimi Sekreteryası'nın İstanbul'da olmasına karar verildi. Bu karar, 20 Şubat 2009 tarihinde imzalanan anlaşma ile resmiyet kazandı.

D-8 AÇILIMI NE?

D8 "Developing 8 Countries" veya Türkçe'siyle "Gelişen Sekiz Ülke" anlamına gelmektedir.

D-8 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

D8 ülkeleri:

Bangladeş

Endonezya

İran

Malezya

Mısır

Nijerya

Pakistan

Türkiye

D-8 NE ZAMAN KURUDLU?

22 Ekim 1996 tarihindeki "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nı izleyen bir dizi hazırlık toplantılarından sonra 15 Haziran 1997 yılında İstanbul'da yapılan Devlet ve Hükûmet başkanları zirvesinde D-8'in kuruluşu resmen ilan edilmiştir (İstanbul Deklarasyonu).

D-8'lerin bayrağında yer alan altı yıldız temel ilkelerini sembolize etmektedir. D-8'lerin bayrağında altı temel ilkeyi sembolize eden altı yıldızın anlamları şunlardır.

Savaş değil, barış,

Çatışma değil, diyalog,

Çifte standart değil, adalet,

Üstünlük değil, eşitlik

Sömürü değil, âdil düzen,

Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi.

D-8 AMACI NE?

D-8 girişiminin başlatılmasındaki amaç, büyük bir ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları, geniş bir nüfus ve coğrafi alanı temsil eden sekiz ülke arasında ticaret ilişkilerinde yeni fırsatlar yakalamak ve çeşitlendirmek, uluslararası düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak projeler etrafında ekonomik iş birliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki durumlarını güçlendirmektir.

D-8 kurucu üyelerinin kompozisyonunun da yansıttığı gibi bölgesel olmaktan çok küresel bir kuruluştur. Üyelik, grubun hedeflerini, ilkelerini benimseyen ve ortak bağları paylaşan diğer gelişmekte olan ülkelere de açıktır.

D-8, üye ülkelerin bölgesel ve uluslararası örgütlere üyeliklerinden kaynaklanan ikili ve çok taraflı taahhütleri üzerinde olumsuz etkisi olmayan bir forumdur.

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