D100'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Samsun istikametinde seyir halinde olan, A.D. idaresindeki 34 DGF 811 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana geldi. Kazada araç sürücüsü A.D ile araçtaki F.D ve O.D yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Samsun istikametinde seyir halinde olan, A.D. idaresindeki 34 DGF 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı.

Kazada araç sürücüsü A.D ile araçtaki F.D ve O.D yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU