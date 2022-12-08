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Her aracı kullanmak için ayrı ehliyet türleri bulunuyor. D1 ehliyet hangi araçları kullanır? D1 sınıfı sürücü belgesi nedir? sorularına yanıt aranıyor. D1 ehliyet hangi araçları kullanır? D1 sınıfı sürücü belgesi nedir? merak ediliyor. D1 ehliyet hangi araçları kullanır? D1 sınıfı sürücü belgesi nedir? Detaylar haberimizdedir…

D1 EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

D1 sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçları aynı zamanda B, B1, F ve M sınıfı ehliyet ile de kullanılabilen araçlardır. D1 sınıfı ehliyet sahibi ancak şu araçları kullanabilir:

Minibüs (D)

Otomobil (B)

Kamyonet (B)

Traktör (F)

D1 SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ NEDİR?

D1 sınıfı sürücü belgesi, minibüs kullanacak olan kişilerin alması gerekir. Bununla birlikte, ehliyet sahibi kullanabilecekleri araç türü yalnızca minibüs ile sınırlı olmamakla, D1 sınıfı ehliyeti: Otomobil, kamyonet, traktör ve motosiklet gibi diğer araçları da kullanabilir.