D vitamini hangi besinlerde var? D vitamini için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Vitaminler hayatımızda vücudumuz için gerekli olan en önemli şeylerden biridir. Vitamin oranı düşük olan kişiler bazı sağlık sorunları yaşayabilir ve vücut direnci düşer.

Vitaminleri ilaç olarak takviye almanın yanında doğal yollardan almak çok daha sağlıklıdır. Vitaminleri doğadan, besinlerden alırız. Her besinin içerdiği baskın bir vitamin grubu vardır. Bu besinleri tüketerek vücudumuza gerekli olan vitamini depolayabiliriz. D vitamini vücudumuzda olması gereken olmazsa olmaz vitaminlerden biridir.

D VİTAMİNİ NEDİR?

Yağda çözünebilen D vitamini, metabolizmamıza ve bağışıklığımıza yararlı olan bir vitamindir. Bu vitamini alabileceğimiz çok fazla besin çeşitliliği yoktur ama güneş, D vitaminini alabileceğimiz en önemli kaynaktır. Kemik sağlığı için oldukça önemli olan bu vitamini güneşten alırız. Alınan vitamin derecesi güneşe çıkılan saat dilimi, güneşte durulan süreye bağlıdır. Güneşten alınan vitamin tek başına yeterli olmaz çünkü kişinin beslenmesi de önemli rol oynar. Kişi az beslenirse aldığı d vitamininde azalma görülür. Vücudumuz alınan d vitamininin fazlasını yağlar aracılığıyla depolar.

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI NEDİR?

• Kalsiyum ile birlikte alınan d vitamini kanseri önleyicidir.

• Kalıtsal bozukluklarda tedavi işlevi görür.

• Sedef hastalığına iyi gelir.

• Raşizim için tedavi niteliğindedir.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE VAR?

• Yoğun olarak ton balığı

• Süt

• Yumurta

• Tahıllı gıda

• Mantar

• Yoğurt

• Kefir

• Peynir

• Somon

• Sardalya

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR VE BELİRTİLERİ NEDİR?

D vitamini eksikliği güneş ışınına fazla çıkmamaktan, çıkıldığında da el ve bileklerin kapalı tutulmasından kaynaklı olur. Yetersiz beslenme de vitamin eksikliğine neder olabilir. D vitamini eksikliği olan kişiler genelde yorgun ve halsiz olurlar. Birçok hastalığa yol açabilir çünkü kişinin bağışıklığı düşük olur. Yürürken zorluk yaşamak, baş ağrısı, mutsuz ruh hali, göz altında morluklar, kilo verirken zorlanma ve fazla üşüme d vitamini eksikliğinin belirtileridir.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.