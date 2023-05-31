D tipi cezaevi hangi suçları kapsar? D tipi cezaevi nedir? D tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki D tipi cezaevi hangi suçları kapsar? D tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? D tipi cezaevi nerelerde var? D tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu D tipi cezaevi nedir? D tipi cezaevinde kimler kalır? D tipi cezaevi hangi suçları kapsar? D tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. D tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

D TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan D tipi cezaevi nedir? ve D tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. D tipi cezaevleri çok sıkı korunan güvenlikli cezaevleridir. Bir adet idare bloğu olmak üzere 11 blok ve 230 odadan oluşmaktadır. D tipi cezaevlerinde; 1 adet çamaşırhane, 1 adet kütüphane, 1 adet dershane ve 16 adet çok amaçlı hobi salonu vardır. Alt katlarda disiplin hücresi bulunmaktadır. Bu tip cezaevinde toplam 20 adet oda müşahede odası vardır. İdare katında 26 idari büro, konferans salonu, ve 2 adet her biri 10 yataklı revir bulunmaktadır. Kameralarla korunan bu yüksek güvenlikli binada zemin katında santral, berber, terzi, teknisyen odası, ses yayın odası, mutfak, yemekhane bulunur. Bu bloklar birbirine fiziksel olarak temas halindedir. D tipi cezaevinde tek ve üç kişilik odalar olacak şekilde inşa edilmiştir. D tipi cezaevlerinin 400 kişiye kadar kapasitesi bulunmaktadır. Şiddet olaylarının yaşanmaması için bu tip cezaevlerindeki koğuşlarda az mahkum bulundurmaya özen gösterilir.

D TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

Bu cezaevleri yüksek güvenlikli olmasıyla bilinmektedir. D tipi cezaevinde ağır suçlardan yargılanan veya ceza almış mahkumlar yatmaktadır. 1-3 kişilik koğuşları bulunan D tipi cezaevlerinde mahkum yakınları genellikle D tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tip cezaevinde genellikle ağır suçlardan ceza alanlar yer almaktadır.

D TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası D tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. D tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilenler genellikle ağır suçlardan dolayı yatmaktadır. Terör, cinayet, taciz ve tecavüz gibi ağır suç işleyen kişiler D tipi cezaevinde ceza sürelerini tamamlarlar. D tipi cezaevinde hafif suçlardan ceza alanlar bulunmamaktadır.

D TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri yüksek güvenlikli ve özel korunaklı olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. D tipi cezaevinde bulunan mahkumlar genellikle ağır suçlardan ceza alanlardır. Türkiye'de yüksek güvenlikli ve ağır korumayla korunan bu cezaevinden sadece 2 şehirde bulunur. Türkiye'deki iki D tipi cezaevinden biri Denizli Kapalı Cezaevi, diğeri ise Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevidir.