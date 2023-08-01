D Smart hangi platformda? D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne, DİGİTURK kaçıncı kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris ile oynayacağı maç, D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak. Peki D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne, DİGİTURK kaçıncı kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, seyircisiyle bu sezon ilk kez D-Smart ekranlarında buluşacak. Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edeceği mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. D Smart hangi platformda?

D SMART HANGİ PLATFORMDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Litvanya'yı konuk edecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'un yardımcılıklarını ise Erwan Finjean ve Cyril Mugnier üstlenecek. Icardi, Zaha, Angelino, Bakambu gibi dünya çapında yıldızları renklerine katarak transferde şov yapan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i İstanbul'da ağırlayacak. Maç D Smart'tan yayınlanacak.

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D-Smart, Doğan Yayın Holding tarafından kurulan 24 Mart 2018'de ise Demirören Holding'e satılan, 2006 yılında çalışmalarına başlanan ve 10 Şubat 2007'de hizmete giren bir dijital yayın platformudur. D-Smart, özel kanallarında VideoGuard şifreleme sistemini kullanmaktadır.

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