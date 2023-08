D-Smart GO internet üzerinden film ve dizi içerikleriyle birlikte Canlı TV izleyebileceğiniz bir servistir. Peki, D Smart GO üyelik ücreti aylık, yıllık ne kadar? D Smart tek maç satın alma var mı?

D-Smart GO ile günlük yayın akışına bağlı kalmadan TV kanallarını izleyebilirsiniz. En sevdiğiniz filmleri, tüm dünyada ses getiren dizileri, birbirinden heyecanlı maçları, vahşi yaşamı evinize getiren belgeselleri, haber, yemek, çocuk, müzik programlarını istediğiniz zaman istediğiniz yerde izleyebilirsiniz. D-Smart GO'da sahip olduğunuz paket dahilindeki içerikleri izleyebilirsiniz. Peki, D Smart GO üyelik ücreti aylık, yıllık ne kadar? D Smart tek maç satın alma var mı? İşte detaylar…

D SMART GO ÜYELİK ÜCRETİ AYLIK, YILLIK NE KADAR?

D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz. www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.

D-Smart GO'ya üye olabileceğiniz 2 farklı paket seçeneği bulunmaktadır.

Film Dizi Paketine üye olarak TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

Mega Pakete üye olarak Film Dizi paketindeki kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.

D SMART GO PAKET ÜCRETLERİ

D Smart Go Film Dizi Paketi: 179 TL

D Smart Go Mega Paketi: 199 TL