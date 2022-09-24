Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle!

Gündem Haberleri

D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle!

D-Smart GO'dan maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından D-Smart GO canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, D-Smart GO HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? D-Smart GO canlı izle! D-Smart GO canlı izle şifresiz! D-Smart GO canlı izle! Spor Smart şifresiz canlı izleme linki, D-Smart GO canlı yayın izle araştırılıyor. İşte D-Smart GO canlı yayın izle linki...

Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı D-Smart'taGalatasaray İstanbulspor hazırlık maçı D-Smart'ta İspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı D-Smart'taİspanya Basketbol Süper Kupa heyecanı D-Smart'ta

D-Smart GO canlı izle linki araştırılıyor. D-Smart GO'den maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, cep telefonu, tablet bilgisayarlarından D-Smart GO canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, D-Smart GO HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? D-Smart GO canlı izle! Spor Smart canlı izle şifresiz! Spor Smart canlı izle! D-Smart GO şifresiz canlı izleme linki, D-Smart GO canlı yayın izle araştırılıyor. İşte D-Smart GO canlı yayın izle linki...

D-SMART GO CANLI İZLE!

D-Smart GO canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Spor Smart 77. kanal canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle!

D-Smart GO canlı izlemek için SPOR SMART CANLI YAYIN'a tıklayınız.

Spor Smart canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle!

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan D-Smart GO kanalının frekans bilgileri şöyle:

• Frekans: 12245

• Polarizasyon: H - Yatay

• Kapsama: Doğu

• SR: 27500

• FEC: 5/6

• Sistem: DVB-S2

• Modülasyon: 8PSK

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

D Smart Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title