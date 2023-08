D Smart Go'dan Disney Plus'a Atatürk göndermesi: Geldikleri gibi giderler

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki gösteren D Smart Go, Galatasaray ile Zalgiris maçı sırasında alt bant mesajı olarak, "Geldikleri gibi giderler. Biz buradayız!" yazısını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan Disney Plus, skandal bir karar aldı. Daha önce "Atatürk" dizisini 29 Ekim'de yayınlayacağını duyuran Disney Plus, bu kararından vazgeçti. Disney Plus diziyi yayınlamayacağını açıklarken, kararın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu öne sürüldü.

YAYINCI KURULUŞTAN MÜTHİŞ KAPAK

Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçını yayınlayan D Smart Go, global rakibi Disney Plus'a yayından kaldırılan Atatürk dizisi üzerinden ince bir gol attı.

"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER, BİZ BURADAYIZ"

"Geldikleri gibi giderler" mesajını Atatürk fotoğrafıyla yayınladı. Maç esnasında alt bantta, "Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız! D Smart Go" mesajını Atatürk fotoğrafı eşliğinde yayınlandı.