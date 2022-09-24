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D Smart CANLI izle! D Smart 77. kanal HD kesintisiz izleme linki! D Smart canlı maç izle!

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D Smart CANLI izle! D Smart 77. kanal HD kesintisiz izleme linki! D Smart canlı maç izle!

D Smart'dan maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, mobilden ve bilgisayarlarından D Smart canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, D Smart 77. kanal HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? D Smart canlı izle! D Smart canlı izle şifresiz! Smart Spor canlı izle! Spor Smart şifresiz canlı izleme linki, D Smart canlı yayın izle araştırılıyor. İşte Smart Spor canlı yayın izle linki...

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Smart Spor canlı izle linki araştırılıyor. Smart Spor'den maçları ve spor programlarını izlemek isteyenler, cep telefonu, tablet bilgisayarlarından Smart Spor canlı izleme linki ile bu keyfi yaşıyor. Peki, Smart Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki nedir? Smart Spor canlı izle! D Smart canlı izle şifresiz! Spor Smart canlı izle! Smart Spor şifresiz canlı izleme linki, Smart Spor canlı yayın izle araştırılıyor. İşte Smart Spor canlı yayın izle linki...

SMART SPOR CANLI İZLE!

D Smart canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. D Smart 77. kanal canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

D Smart CANLI izle! D Smart 77. kanal HD kesintisiz izleme linki! D Smart canlı maç izle!

Smart Spor canlı izlemek için D SMART CANLI YAYIN 'a tıklayınız.

D SMART CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

D Smart canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

D SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frekans bilgileri şöyle:

  • Frekans: 12245
  • Polarizasyon: H - Yatay
  • Kapsama: Doğu
  • SR: 27500
  • FEC: 5/6
  • Sistem: DVB-S2
  • Modülasyon: 8PSK
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