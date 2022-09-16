D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? D sınıfı ehliyet nedir?
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Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? D sınıfı ehliyet nedir?
Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? D sınıfı ehliyet nedir? İşte detaylar haberimizde...
D sınıfı ehliyet, minibüs ve otobüs kullanımına olanak tanıyor. Geçerlilik süresi beş yıl olan D sınıfı ehliyeti alabilmek için B sınıfı ehliyet deneyimi şartı aranıyor. D sınıfı ehliyeti olanlar, M, B, B1, D1 ve F sınıfı ehliyet sahiplerinin kullanabildiği araçları kullanabiliyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olarak geçiyor.
D sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır veya D ehliyet hangi araçları kullanır sorularına çok sayıda sürücü cevap arıyor. D sınıfı ehliyetle minibüs ve otobüs kullanılabiliyor. D sınıfı ehliyette yükün en fazla 750 kg olması şartı aranıyor. D1 ehliyet hangi araçları kullanır sorusu da yaygın olarak merak edilen sorular arasında bulunuyor. D1 ehliyet sahipleri minibüs kullanabiliyor.
D sınıfı ehliyet alabilmek için 24 yaşında olma şartı aranıyor.