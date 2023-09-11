D-655 Karayolunda Kontrolden Çıkan Otomobilin Korkunç Kaza Anı

Düzce'de D-655 karayolunda hızla giden otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ve metrelerce savruldu. Bir kişi aracın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DÜZCE'de D-655 karayolunda hızla giden otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp metrelerce savrulurken bir kişi aracın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 karayolunun Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla orta refüje çarparak metrelerce savruldu. Kaza anında oradan geçen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

DÜZCE'de D-655 karayolunda hızla giden otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp metrelerce savrulurken bir kişi aracın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 karayolunun Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine giden otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla orta refüje çarparak metrelerce savruldu. Kaza anında oradan geçen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)