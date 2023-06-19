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D-100 Karayolu'nda Trafik Magandası Tehlike Saçtı

D-100 Karayolu'nda Trafik Magandası Tehlike Saçtı

Otomobil Haberleri

Kartal D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu Kartal mevkiinde otomobil ile seyreden bir maganda, araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının makas attığı ve emniyet şeridini ihlal ettiği anlar, aynı yol üzerinde seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

D-100 Karayolu İstanbul Otomobil Haberler

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