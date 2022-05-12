CZN ne demek? CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir Türk şef, lokantacı ve internet fenomeni dünya çapında ün kazanmaya devam ediyor. Sosyal medyaya yüklediği yemek yaparken çektiği videolar ile her geçen gün popülaritesini artıran CZN Burak'ın adındaki CZN ne demek merak ediliyor. Peki, CZN ne demek, açılımı nedir? CZN Burak'ın ismindeki CZN ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

CZN NE DEMEK?

CZN bir anlam ifade etmemektedir. CZN bir restoran zincirinin adıdır. CZN Burak "CZN" ile ilgili cinzano anlamında kullanıldığını ve cinzano kelimesinin ne anlama geldiğini açıkladı. Burak Özdemir, küçük yaşlarda babasının Cinzano adında tekstil dükkanı olduğunu ve babasının dükkanına gelen Rus müşterilerin Cinzano ismini söylemekte zorlandıkları için CZN dediklerini söyledi. Bu sebeple ismin CZN olarak kaldığını ifade etti. CZN isimli restoran zincirinin adı da buradan gelmektedir.

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994, İstanbul doğumlu Türk şef, lokantacı ve internet fenomenidir.

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı.[4] Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

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