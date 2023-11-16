CZN Burak ile babası arasında neler olduğu ve davasında son durum nedir merak ediliyor. CZN Burak'ın ne iş yapıyor, kimdir sorularına yanıt aranıyor. CZN Burak ile babasının, kentsel sit alanı içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla dava açıldı. Peki, CZN Burak ve babası arasında ne oldu, dava sonuçlandı mı? CZN Burak'ın babası ne iş yapıyor?

CZN Burak ve babası arasında ne oldu, dava sonuçlandı mı? CZN Burak'ın babası ne iş yapıyor?

Czn Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir ile babası arasında ne oldu ve dava sonuçlandı mı soruları gündeme geliyor. Czn Burak'ın babası ne iş yapıyor ve kimdir merak ediliyor. İstanbul'da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in arasında ne olduğu araştırılıyor. CZN Burak ve babası arasında ne oldu, dava sonuçlandı mı? CZN Burak'ın babası ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

CZN BURAK VE BABASI ARASINDA NE OLDU?

CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir ile babasının, kentsel sit alanı içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Hakim karşısına çıkan Özdemir, suçu babasının üzerine atarak "Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur" ifadelerini kullandı.

CZN BURAK VE BABASI ARASINDAKİ DAVA SONUÇLANDI MI?

İstanbul'da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, 'Kentsel Sit Alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammed Burak Özdemir ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Özdemir, "Konuyla babam ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı isterim" dedi. Duruşmada Muhammed Burak Özdemir'in avukatı, müvekkilinin taşınmazla ilgili herhangi bir eylemi olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

AVUKATI, İSMAİL ÖZDEMİR'İN BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık İsmail Özdemir'in avukatı ise müvekkilinin belediyeden izinlerini aldığını, belediyeden gelen yazı cevabında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan herhangi bir yanıt gelmediğini, tadilat yapıldıktan sonra kurulun karar aldığını söyleyerek beraatını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

CZN BURAK'IN BABASI NE İŞ YAPIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemediği, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda, Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.