CZN Burak neden zayıfladı? CZN Burak neden kilo verdi, hasta mı?

Czn Burak neden zayıfladı? Türk şef, lokantacı ve internet fenomeni Czn Burak'ın sosyal medyada paylaştığı videolarda zayıfladığını gören takipçileri Czn Burak'ın neden zayıfladığını merak etmeye başladı. Peki, CZN Burak neden zayıfladı? CZN Burak neden kilo verdi? CZN Burak zayıflıyor? İşte detaylar...

CZN BURAK NEDEN ZAYIFLADI?

CZN Burak'ın neden zayıfladığı ile ilgili henüz kendisi tarafından yapılmış bir açıklama bulunmamakta. Ancak geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğu ve tedavi gördüğü bilinmektedir. Zayıflamasının sebebi olarak da gördüğü tedavi olduğu tahmin edilmektedir.

CZN BURAK HASTA MI?

CZN Burak resmi TikTok hesabı @cznburak'ta paylaştığı video ile sevenlerini merakta bıraktı. CZN Burak'ın hastalığı ne, CZN Burak'a ne oldu soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte CZN Burak'ın o videosundan görüntüler:

Bir hastanede çekilen fotoğraf kareleri sonrası bazı haber sitelerinde Burak Özdemir'in beyninde tümör olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran iddia sonrası gözlerin çevrildiği Özdemir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

CZN Burak İnstagram hesabından "Minik bir kontrol sadece en güzel bağ sevgidir" notuyla hastanede çekindiği bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni ve geçmiş olsun yorumu geldi.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Özdemir açıklamasında, "Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir" ifadelerine yer verdi.

İşte CZN Burak'ın o paylaşımı;

CZN BURAK KİMDİR?

CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994, İstanbul doğumlu Türk şef, lokantacı ve internet fenomenidir.

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.