CZN Burak kimdir? Kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? CZN Burak gerçek ismi ne?

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CZN BURAK KİMDİR?



CZN Burak ya da gerçek adıyla Burak Özdemir 24 Mart 1994, İstanbul doğumlu Türk şef, lokantacı ve internet fenomenidir. CZN Burak'ın burcu Koç burcudur.

İstanbul'da doğdu. Aslen Hatay Yayladağı Yoncakaya köyündendir.

Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zincirinin sahibidir. Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarını sosyal medya platformlarında yayımlayarak "Smiley bae" adıyla tanınmış ve bir internet ünlüsü olmuştur.

Tekstil firması sahibi olan babasının desteğini alarak 2009'da Aksaray'da Hatay Medeniyetler Lokantası adlı bir kebapçı açtı. Birkaç yıl içinde farklı şubeler açarak bir lokanta zinciri kurdular. Burak Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı yemek videoları ile ünlendi. Instagram hesabı yüksek takipçi sayılarına ulaştı. Videolarında kameradan gözlerini ayırmadan yemek yapması ile tanınır.

CZN BURAK'IN RESTORANLARI

CZNBURAK Taksim

CZNBURAK Aksaray

CZNBURAK Etiler

CZNBURAK Dubai

CZNBURAK Katar (yakında)

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