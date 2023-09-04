Ünlü şef CZN Burak'ın sağlık durumu hakkında meraklar artıyor. Sosyal medyada sıklıkla sağlık durumuna dair sorular gündeme geliyor. Peki, CZN Burak hasta mı, neden ameliyat oldu? CZN Burak sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Czn Burak sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. CZN Burak neden ameliyat oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından CZN Burak son durumu araştırılmaktadır. Peki, CZN Burak hasta mı, neden ameliyat oldu? CZN Burak sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

CZN BURAK HASTA MI?

Czn Burak olarak bilinen sosyal medya fenomeni şef Burak Özdemir, safra kesesi rahatsızlığından dolayı hastaneye yattı. Czn Burak, hasta yatağından paylaşım yaparak durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.

CZN BURAK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaptığı yardımlarla gönüllere giren ve sosyal medyada 53 milyon takipçiye ulaşan Czn Burak, safra kesesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye yattı. Fenomen isim hasta yatağından bir video çekerek "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı. Hepinizi seviyorum." sözleriyle takipçilerine bilgi verdi. Czn Burak'ın paylaşımından dolayı telaşlanan takipçileri fenomene geçmiş olsun mesajı yağdırdı.