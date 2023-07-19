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Czn Burak sosyal medyada gündeme gelen yemek videolarıyla kendisinden bahsettiriyordu ancak bu sefer CZN Burak babasıyla gündeme geliyor. CZN Burak babası kimdir? CZN Burak'ı babası dolandırdı mı? soruları merak ediliyor. CZN Burak babası kimdir ve CZN Burak'ı babası dolandırdı mı araştırılıyor. Peki, CZN Burak babası kimdir? CZN Burak'ı babası dolandırdı mı?

CZN BURAK BABASI KİMDİR?

CZN Burak'ın babası İsmail Özdemir'dir. Özdemir, 1971 yılında Hatay-Antakya bağlı küçük bir köyde doğan İsmail Özdemir, dört erkek ve üç kız kardeşle büyümüştür. Ortaokulu tamamlayamadan iş hayatına yönelen İsmail Özdemir, lokantada çıraklık yaparak başlamıştır.

CZN BURAK'I BABASI DOLANDIRDI MI?

CZN Burak'ın babası isim haklarını satıldığı öne sürülüyor. Ardından Ünlü şef CZN Burak bu durumu öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise Eylül ayında gerçekleşecek. Dolandırıldığını öne süren CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekanlardan tabelaların indirilmesini istiyor.