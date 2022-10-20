CZN Burak aylık geliri! CZN Burak'ın aylık geliri ne kadar? CZN Burak ne kadar kazanıyor?

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi. Hakim karşısına çıkan ünlü ismin kimlik sorgulamasında aylık gelirini açıklaması üzerine CZN Burak'ın aylık geliri ne kadar? CZN Burak ne kadar kazanıyor? Merak edildi. İşte, CZN Burak tarafından açıklanan CZN Burak'ın aylık geliri!

Czn Burak aylık geliri! CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi. Hakim karşısına çıkan ünlü ismin kimlik sorgulamasında aylık gelirini açıklaması üzerine CZN Burak'ın aylık geliri ne kadar? CZN Burak ne kadar kazanıyor? Merak edildi. İşte, CZN Burak tarafından açıklanan CZN Burak'ın aylık geliri haberimizde...

CZN BURAK AYLIK GELİRİ

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi. Hakim karşısına çıkan ünlü ismin kimlik sorgulamasında aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söylemesi herkesi şaşkına çevirdi.

CZN BURAK DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı. Diğer sanık İsmail Özdemir'i ise duruşmaya gelmedi. Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da duruşmayı izleyiciler bölümünden takip etti. Davanın 2018 yılında karara bağlandığını belirten hakim, kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu söyledi.

CZN BURAK'IN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti. Hakimin "Dava konusu yeri kaldırdınız mı?" sorusu üzerine sanık Özdemir, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirildi. Eski haline getirildi diye biliyorum. Ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orayla İsmail Bey ilgileniyor, kendisinden son durum bilgisini aldım. Beraatimi talep ederim" dedi.