ÇYDD, Kahramanmaraş depremlerinin ardından mentorluk projesini başlatıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), öğrencilerinin iş yaşamına başlamadan önce kişisel ve mesleki açıdan donanımlı bireyler olmalarına katkı sunmak amacıyla daha önce yaşama geçirdiği mentorluk projesini, Kahramanmaraş depremlerinin büyük yıkıma neden 11 şehre taşınayacağını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve resmi rakamlara göre 50 binden fazla can kaybına neden olan depremlerin ardından bölgeye desteğini sürdüren ÇYDD, kadın ve çocukların sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Samandağ Çağdaş Eğitim Merkezi'ni (SÇEM) kurmuştu. Haziran 2023'te faaliyete başlayan SÇEM'de, ülke genelindeki 40 ÇYDD şubesinden gelen 85 eğitmen tarafından resimden müziğe, sanattan teknolojiye kadar 13 alanda 525 saat boyunca devam eden atölye çalışmalarında, kadın ve çocukların yaşadıkları travmayı hafifleterek kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmişti.

ÇYDD, bugün yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesine yönelik yardım ve faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, ÇYDD tarafından öğrencilerinin iş yaşamına başlamadan önce kişisel ve mesleki açıdan donanımlı bireyler olmalarına katkı sunmak amacıyla 2012 yılında yaşama geçirdiği mentorluk projesinin, depremin büyük yıkıma neden 11 şehre taşınacağı belirtildi.

ÇYDD'nin açıklamasında, depremzede gençlerin uyum ve kariyer becerilerinin artırılması için ek bir mentorluk projesi yürütüleceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, projenin şubat ayında faaliyete geçeceği duyuruldu.

Proje ile bölgede yaşayan gençlerin gelecek kaygısının azaltılması, stres yönetimi ve kariyer becerilerinin güçlendirilmesine yönelik eğitimlerin verileceği; böylelikle bölgede yaşantının normale dönme sürecini hızlandırmanın hedeflendiği belirtildi.