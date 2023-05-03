CW Enerji ne zaman işlem görecek? CW Enerji borsa Gong ne zaman?
Gündem Haberleri
Halka arz takip eden vatandaşlar Cw Enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Cw Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise CW Enerji ne zaman işlem görecek? CW Enerji borsa Gong ne zaman, sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Cw Enerji halka eşit mi, oransal mı?sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Cw Enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Cw Enerji halka eşit mi, oransal mı? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? CW Enerji ne zaman işlem görecek? CW Enerjiborsa Gong ne zaman sorularını merak ediyor. İşte CWENE Enerji alabileceğiniz bankalar!
Cw Enerji halka arz tarihi 26-27-28 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Cw Enerji, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Cw Enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Cw Enerji 108,60 TL'den halka arz olacak.
Cw Enerji hisse kodu #CWENE olarak açıklandı.
Cw Enerji şirketi pay olarak 25,000,000, ek pay olarak da 5,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda bireysele eşit dağıtım yapacak.
CW Enerji'nin hisse kodu #CWENE olarak belirlendi ve şirketin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda 5 Mayıs 2023 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacak.