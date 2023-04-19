Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz enerji oransal mı? CWENE ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Cw Enerji halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Cw Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Cw Enerji halka arz ne zaman? Cw Enerji halka arz hangi bankalarda var? Cw Enerji halka arz enerji oransal mı? Cw Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Cw Enerji halka arz hangi bankalarda? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Cw Enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Cw Enerji halka arz kaç lot verir? Cw Enerji halka arz hangi bankalarda var? Cw Enerji halka arz enerji oransal mı? Cw Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte CWENE Enerji alabileceğiniz bankalar!
Cw Enerji halka arz tarihi 26-27-28 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Cw Enerji, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Cw Enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Cw Enerji 108,60 TL'den halka arz olacak.
Cw Enerji hisse kodu #CWENE olarak açıklandı.
Cw Enerji şirketi pay olarak 25,000,000, ek pay olarak da 5,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda Bireysele Eşit Dağıtım yapacak.