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CVV kodu nedir? Banka Kartlarının CVV kodu nedir, nerede yazar? İşte kart güvenlik kodu detayları...

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CVV kodu nedir? Banka Kartlarının CVV kodu nedir, nerede yazar? İşte kart güvenlik kodu detayları...

CVV kodu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen kredi kartları artık hayatın hemen hemen her alanında kullanılıyor. Peki, CVV kodu nedir? Banka Kartlarının CVV kodu nedir, nerede yazar? İşte kart güvenlik kodu detayları...

Kod, farklı şirketler tarafından farklı biçimlerde adlandırılmıştır. CVC (İngilizce: Card Validation Code) Mastercard için geçerliyken CVV (İngilizce: Card Validation Value) Visa ile, CID (İngilizce: Card Identification Number) ise American Express ile kullanılmaktadır. İşte Banka Kartlarının CVV kodu nedir, nerede yazar? İşte kart güvenlik kodu detayları...

CVV KODU NEDİR?

Kart Doğrulama Kodu (İngilizce: Card Verification Code (CVC)), kredi kartına ait bir güvenlik kodudur.CVV kodu veya güvenlik numarası, kredi kartının arka yüzündeki, genelde beyaz alana basılı rakamların son 3 hanesidir. Aşağıdaki resimdeki örnekte kırmızı daire içinde görülen 3 rakamdır.

CVV kodu nedir? Banka Kartlarının CVV kodu nedir, nerede yazar? İşte kart güvenlik kodu detayları...CVV kodu

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