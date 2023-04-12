Cvk Maden halka arz ne zaman işlem görecek? Cvk Maden halka arz ne zaman? Cvk Maden halka arz kaç lot verir? Cvk Maden halka arz enerji oransal mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Cvk Maden halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Cvk Maden halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Cvk Maden halka arz ne zaman? Cvk Maden halka arz hangi bankada var? Cvk Maden halka arz enerji oransal mı? Cvk Maden halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Cvk Maden halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Cvk Maden halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Cvk Maden halka arz kaç lot verir? Cvk Maden halka arz hangi bankada var? Cvk Maden halka arz enerji oransal mı? Cvk Maden halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Cvk Maden işlem tarihi!
Cvk Maden halka arz tarihi 6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Cvk Maden, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Cvk Maden, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. 13 Nisan günü işlem görmesi tahmin ediliyor.
Cvk Maden 105,00 TL'den halka arz olacak.
Cvk Maden hisse kodu #CVKMD olarak açıklandı.
Cvk Maden şirketi pay olarak 8,400,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit dağıtım yapacak.