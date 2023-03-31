Cvk Maden halka arz ne zaman? Cvk Maden halka arz kaç lot verir? Cvk Maden halka arz enerji oransal mı? Cvk Maden halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Cvk Maden halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Cvk Maden halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Cvk Maden halka arz ne zaman? Cvk Maden halka arz hangi bankada var? Cvk Maden halka arz enerji oransal mı? Cvk Maden halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...