Çürük kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimenin ne olduğu merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Çürük zıt anlamlısı nedir? sorusu araştırılıyor. Birden fazla alanda kullanılmakta olan bu kelimenin zıt anlamlısına dair araştırmalar sürüyor.

Birden fazla anlam taşımakta olan çürük kelimesinin zıt anlamlısını merak eden kişiler tarafından Çürük zıt anlamlısı nedir? Sorusu araştırılıyor. Fiziksel, sağlık, sosyal gibi birden fazla alanda kullanılmakta olan Çürük kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir? Araştırmaları gerçekleştiriliyor. Peki, Çürük zıt anlamlısı nedir? Çürük kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir? TDK'ya göre çürüğün zıt anlamlısı ne demek?

ÇÜRÜK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

"Çürük" kelimesinin zıt anlamlısı "sağlam" olabilir. "Sağlam" kelimesi, bir şeyin dayanıklı, bozulmamış veya hasarsız olduğunu ifade ederken, "çürük" kelimesi ise tam tersi olarak bir şeyin bozulmuş, çökmüş veya çürümüş olduğunu ifade eder. Dolayısıyla, "çürük" ve "sağlam" kelimeleri birbirinin zıt anlamlı kelimeleridir.

ÇÜRÜK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Arabamız sağlam ve güvenli bir şekilde seyahat etmemizi sağlıyor.

Sağlam bir temel üzerine inşa edilen bina, dayanıklı ve uzun ömürlü olacaktır.

Spor yapmak, vücudu sağlam tutar ve genel sağlığa katkıda bulunur.

Sağlam bir plan yaparak, iş projemizi başarıyla tamamladık.

İyi bir uyku sağlam bir zihin ve enerjik bir vücut için önemlidir.

Ödevlerimizi sağlam bir şekilde organize etmek, zamanı verimli kullanmamıza yardımcı olur.

Sağlam bir eğitim almak, gelecekteki başarı için önemlidir.

Sağlam bir dostluk, zor zamanlarda destek sağlar ve mutluluğu paylaşır.

Sağlam bir güvenlik sistemi, evinizi hırsızlık veya zararlı olaylara karşı korur.

Sağlam bir ilişki, güven, sadakat ve anlayış üzerine kurulur.