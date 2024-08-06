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CUPS&CLOUDS Kahve Posasından Sabun Üretti

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"Üreten Kadınlara Destek, Sürdürülebilir Gelecek"

Kahve tutkunlarının yeni buluşma noktası haline gelen ve üstün lezzetleriyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan Cups&Clouds, kahve yapımından sonra elde ettiği posalardan sabun üreterek sürdürülebilir gelecek için yeni bir perspektif çiziyor. Bu süreçte üreten kadınlarla iş birliği yapan Cups&Clouds, sosyo-ekonomik açıdan da önemli bir desteğe imza atıyor.

Yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla şube sayısını hızla artırarak büyüyen Cups&Clouds, kahve yapımı sonrasında elde ettiği posalardan sabun üreterek dünyanın geleceğine sürdürülebilir katkılar sunuyor. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek ve müşterilerine alternatif ürün sunabilmek adına önemli bir adım atan Cups&Clouds, sabunun üretim sürecinde kadın üreticilerle iş birliği yaparak sosyo-ekonomik desteğe de imza atıyor.

CUPS&CLOUDS Kahve Posasından Sabun Üretti

KAHVE POSASINDAN SABUNA SÜRDÜRÜLEBİLİR YOLCULUK

Cups&Clouds'un kahve posasından sabun üretme fikrinin çıkış noktasını anlatan Cups&Clouds CEO'su Mustafa Tuncer "Şirket olarak yaşadığımız dünyaya, çevreye ve iklime saygılı bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu noktadaki duruşumuzdan kesinlikle taviz vermiyoruz. Uzmanı olduğumuz ve benzersiz lezzetler sunduğumuz kahveyle, sürdürülebilir bir yaklaşım sergilemek istedik. Bu noktada kahve yapımından sonra elimizde kalan posalardan bir sabun üretme fikri doğdu. Gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıktan sonra üreten kadınlarla, kahvenin posasından sabun üretimine başladık. Geri dönüşüm bizim için büyük bir öneme sahip ve bunu destekleyecek unsurları Cups&Clouds'ta her zaman görmek mümkün. Bu noktada kahve posalarının geri dönüşümü yoluyla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor ve aynı zamanda kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlenmesini destekliyoruz. Kahve bizim dünyamız ve bizim dünyamız iyilik için dönüyor" dedi.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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