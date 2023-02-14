Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Çüngüş ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Çüngüş nerede? Çüngüş ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çüngüş ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi merak edildi. Peki, Çüngüş nerede? Çüngüş ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çüngüş ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ÇÜNGÜŞ NEREDE?

Çüngüş, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 11.293

Yüzölçümü: 489 km²

ÇÜNGÜŞ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Diyarbakır'da yer alan Çüngüş ilçesinin nüfusu 11.293'tür.

ÇÜNGÜŞ HANGİ İLE BAĞLI?

Çüngüş, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir. Diyarbakır'ın kuzeybatısında yer alan ilçenin yüzölçümü 489 km² olup denizden yüksekliği ise 1049 metredir. İlçenin doğusunda Çermik, kuzeyinde Elazığ ili Sivrice ilçesi, batısında Malatya ili Pütürge ilçesi ile Fırat Nehri ve güneyinde Adıyaman iline bağlı Gerger ilçesi bulunmaktadır. Etrafı dağlarla çevrili olan Çüngüş ilçesinin Güneydoğu Toroslar üzerinde sırayla Abaza, Akdağlar ve Savucak dağları bulunmaktadır. Akarsuları Fırat Nehri, eski adı Nahrik olan Çüngüş çayı ve Medye çayı'dır. Fırat Nehri üzerinde bulunan Karakaya barajı ilçenin önemli yapılarındandır.

Tarihçe

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilçede Ermeniler yoğun olarak yaşamıştır. 1915 yılında Ermeni Kırımı sırasında, bölgede yaşayan binlerce Ermeni'nin Çüngüş'te toplatıldığı ve bir uçurumdan aşağı atılarak öldürüldüğü iddia edilmektedir. 2006 yılında katliam hakkında 100 Yıl Sonra adlı bir film yapıldı. Olay Çüngüş'teki Ermeni nüfusunun sonunu getirse de, ilçe günümüzde hâlen Ermenilere ait birtakım izleri barındırmaktadır. İlçede Ermenilerden geriye kalanlar harabe halindeki iki kilisedir.

İlçe siyasi bazı sebeplerden ötürü Elazığ'dan alınıp Diyarbakır'a bağlanmıştır. İpek yolu üzerinde bulunması hasebiyle bir dönem jeopolitik bir önem arz eden Çüngüş, hızlı bir gelişim göstermiş; ancak İpek Yolunun değişmesi sonrasında hızla eski canlılığını yitirmiştir ve hâlen başta ekonomik olmak üzere muhtelif bazı sebeplerle dışarıya göç vermektedir.

Çüngüş'ün, kelime anlamı itibarıyla "Çoban aldatan kuş (Çınkuş)" manasına geldiği düşünülmektedir. Ermeni kayıtlarında da Çüngüş'ten "Çınkuş" olarak bahsedilmektedir. Ayrıca Ermenistan'a göç eden Çüngüşlü Ermeniler genelde Nubaraşen'de yaşamakta ve bu şehrin sokaklarından biri de "Çınkuş" olarak anılmaktadır.